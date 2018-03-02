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Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askeri gözaltına alındı

Yunan kara kuvvetleri, Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandığını belirtti
02 Mart 2018 12:57
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Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askeri gözaltına alındı

Yunan kara kuvvetleri, Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandığını belirtti.

Yunanistan Kara Kuvvetleri, 2 Yunan askerinin Kuzey Evros bölgesindeki Kastanies bölgesinde devriye görevini yürütürken yollarını kaybedip, yanlışlıkla Türkiye sınırına geçtiğini ve Türk askerleri tarafından yakalanarak Edirne'ye götürüldüğünü açıkladı.

Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar'' şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtildi.
Memurlar.Net
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