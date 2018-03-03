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Liselerin 2018-2019 haftalık ders çizelgesi belli oldu
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, liselerin haftalık ders çizelgesini belirledi.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, liselerin haftalık ders çizelgesini belirledi.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün; Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yazıları üzerine Kurulda görüşülen Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi'nin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde ekli örneğine göre uygulanmasına karar verilmiştir.
Kurul kararında ayrıca, 2017 ve 2016 tarihli eski haftalık ders çizelgelerinin 2018-2019 yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde, uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir.
İŞTE HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
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