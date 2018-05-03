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Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan kendi ağzıyla iki parça halinde 1280 personel alacağı demesine rağmen 640 kişilik alımdan bir daha bahsetmedi.
03 Mayıs 2018 00:05
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Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan kendi ağzıyla iki parça halinde 1280 personel alacağı demesine rağmen 640 kişilik alımdan bir daha bahsetmedi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yapacağı 640 kişilik alımı bekleyen adayların yazdığı mektubu yayımlıyoruz.

2018/3 Karayolları alımı yapıldı.

Sonuçlandı.

Subat gibi 2017' de Bakan Arslan "Toplam 1280 Sozlesmeli personel alınacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Fakat Maliye 640-640 Şeklinde yapılacak dendi.

Nisan 2017'de yapılan 640 kişilik alım merkezi yerleştirmeden önce olduğu için çoğu kişi belge bile teslim etmeden kadro yaktı. (Tahminen 180 kişi)

Söz verilen ikinci 640 kişilik alım yapılmadı. Onun yerine 180 kişilik kadrolar için alıma çıkıldı. Ve ne kadar trajik ki buda merkezi alımdan önce yapıldı.

-Hem son merkezi alıma kalınması
-Hem seçimin öne çekilmesiyle
tahmin edilemeyecek puanlar ortaya çıktı.

Harita Mühendisi olarak Ankaranın atama puanı 84'lere düşmesine rağmen bu alımda 91'ler tercih yaptı.

1 ay sonra Merkezi alımda da bir daha tercih verip belki de bu kadrolar da yanacaktır.

Benim hayatımı değiştirecek iş, onların seçeneği olup hiç edilirken benim gibiler arada ezilip kayboluyor.

Sizden ne istiyoruz ?

Kendi ağızlariyla söz verdiler 640 kişilik alımı.

Sağlık, polis, öğretmen alımları binlerce yapılırken hala 640 kişilik alıma MALIYE ONAY VERMEDI.

Biz Karayolları alımını bekleyen adaylar olarak Bakanın verdiği söze sahip çıkmasını istiyoruz.
Memurlar.Net
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