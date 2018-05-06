1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi

"Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konulu 2018/10 nolu genelgeye göre, derslerde cep telefonlarına yasak getirildi.
06 Mayıs 2018 11:02
Yazdır
MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakan İsmet Yılmaz imzalı konulu 2018/10 nolu genelgeyle "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konularında yapılacak iş ve işlemleri yetkililere gönderdi.

MEB'den, okullarda güvenlik önlemlerinin alınmasına dair genelge

Genelgede özellikle bilişim araçları ve sosyal medya kullanımı konusunda;

"y) Okul ve kurumlarda bilişim araçları ve sosyal medya kullanımında;

1) Zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması,

2) Eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi,

3) Ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklerin okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi,

4) Derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda iletişim araçlarının kullanılmasına izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması," şeklinde açıklama yapılmıştır.

MEB bu genelgesiyle;

- Fatih projesi kapsamında akıllı tahtalarla internete bağlanılan dersliklerde; "ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklerin okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi" özellikle belirtmiştir.

- Okullarda sosyal medya kullanımına izin vermiş ve fakat sosyal medyanın "zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması, eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi" şartını getirmiştir.

- Cep telefonlarının "derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda" kullanılmasına yasak getirmiştir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 83,709 defa okundu. 34 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirdi
05 Mayıs 2018 20:11		 Halk eğitim merkezleri öğretmenlerinin mesleki çalışmaları yönetmelikle düzenlendi
05 Mayıs 2018 16:01
5.Sınıf Yabancı Dil Hazırlık Projesinden vaz mı geçildi?
04 Mayıs 2018 11:15		 Otomobil almak için çektikleri 56 bin lirayı bankta unuttular
03 Mayıs 2018 14:45
Görme engelli öğretmen çocuklara ışık oldu
02 Mayıs 2018 19:56		 Diyalize giren öğrencisine evinde ders verdi
01 Mayıs 2018 08:25
Öğretmen, diyaliz hastası öğrencisi için 'kol kanat' oldu
30 Nisan 2018 20:31		 Bedia öğretmen köy çocukları için yollarda
30 Nisan 2018 20:26
Bakan Yılmaz: Öğretmen alımları seçim sonrası olacak
29 Nisan 2018 17:34		 Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
29 Nisan 2018 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi
Eski danışman Bayar: Elveda sayın Erdoğan
ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Özel sektörde kapıdan içeri giremeyen, Kamu'da vazgeçilmez
Seçim görevi için öğretmenlerin bilgisi OHAL Komisyonu'na gönderiliyor
Milli duruş menifestosu
İttifaklar seçiminde Saadet Partisi için grup formülü
İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı
'Bizi bölmek isteyenlere Haziran'da tekrar vuracağız'
TBMM milyonları ilgilendiren tasarı için mesai yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarunas jasikevicius 1
arda turan'ın yardımcı hakeme saldırması 1
trabzonspor 1
her şey yalan 2
darılmak 2
05.05.2018 rusya'da yaşanan olaylar 1
sakıb aytaç 1
fenerbahçeli taraftarların kafasına sargı bezi takması 3
millet ittifakı 1
spor toto 2.lig 1
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam