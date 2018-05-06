MEB; derslerde cep telefonuna yasak getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakan İsmet Yılmaz imzalı konulu 2018/10 nolu genelgeyle "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konularında yapılacak iş ve işlemleri yetkililere gönderdi.

Genelgede özellikle bilişim araçları ve sosyal medya kullanımı konusunda;

"y) Okul ve kurumlarda bilişim araçları ve sosyal medya kullanımında;

1) Zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması,

2) Eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi,

3) Ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklerin okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi,

4) Derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda iletişim araçlarının kullanılmasına izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması," şeklinde açıklama yapılmıştır.

MEB bu genelgesiyle;

- Fatih projesi kapsamında akıllı tahtalarla internete bağlanılan dersliklerde; "ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklerin okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi" özellikle belirtmiştir.

- Okullarda sosyal medya kullanımına izin vermiş ve fakat sosyal medyanın "zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması, eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi" şartını getirmiştir.

- Cep telefonlarının "derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda" kullanılmasına yasak getirmiştir.

Ahmet KANDEMİR