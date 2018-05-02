Maliye Bakanı'ndan memurlara ikramiye açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV'de soruları cevapladı.

Ağbal, emeklilere verilen bayram ikramiyesinde şartları zorladıklarını açıkladı. Memurlara da bayram ikramiyesi verilecek mi sorusunu cevapladı.

Memurlar.net, Bakanlar Kurulu toplantısından hemen sonra yapılan açıklamadan sonra memurların da bayram ikramiyesine dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Maliye Bakanı Ağbal'ın memurlara da bayram ikramiyesi verilecek mi sorusuna verdiği cevap

Hükümet olarak her zaman, bütün toplum kesimlerinin refahını arttırma yönünde gayretimiz oldu. Bugün tüm kesimlerinin refahı arttı, kamu çalışanlarımızda önemli kazanımlar elde etti. Bugün kamu çalışanlarına hem genel artış, hem de zaman zaman artışlarla iyileştirmeler yaptık. Fırsat bulsak yapmaya devam edeceğiz.

Talepleri inceliyoruz, imkanlarımıza bakıyoruz, imkanlarımızı zorlayarak emeklilere arttış yaptık. Biz her işi yaparken onu dengeleyecek çalışmalarda yapıyoruz. Emeklilere artış, bir ihtiyaç. Birileri kalkmış, hesap kitap bilmeden şunu vereceğiz, diyorlar. Bunlar 90'lı yıllarda ülkeyi nereye götürdü, herkes gördü. Bu yapılanları herkes takdir ediyordur.