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9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişiye FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.
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