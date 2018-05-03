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FETÖ şüphelisi asker hapiste çark etti

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Albay Şükrü Y.'nin de FETÖ kapsamında 'ankesörlü telefon'lardan 7 kez arandığı tespit edildi. Çocuğu için dershaneden arandığını iddia eden Şükrü Y., cezaevine girince çark etti. Savcılığa dilekçe gönderip her şeyi anlattı
03 Mayıs 2018 08:59
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FETÖ şüphelisi asker hapiste çark etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasını deşifre eden ankesörlü telefonlara yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor.

BİR ALBAY DAHA DEŞİFRE OLDU

Son olarak Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında İdari İşler Şube Müdürü Albay Şükrü Y.'nin de ankesörlü telefonlardan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.'nin Ankara'daki 4 farklı büfeden 7 kez arandığı tespit edildi. Şüpheli Y. sorgusunda, mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlardan yapılan aramalara "dershane" bahanesini uydurdu.

"DERSHANE" BAHANESİ TUTMADI

Y., ortaokulda çocuğunun olması nedeniyle dershaneden arayan bir kişinin yüzde yirmi indirimle çocuğu kaydetmeyi teklif ettiğini, dershane ile ilgili bilgi verdiğini, kendisinin ise bu teklifi reddettiğini ileri sürdü. Tutuklanması talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Y. Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Şükrü Y., daha sonra çark ederek savcılığa dilekçe gönderdi.

DİLEKÇEYLE İTİRAF

Dilekçesinde, FETÖ'cü olduğunu inkar etmeyi sürdüren Şükrü Y., ankesörlü telefonlardan arayanın ise mahrem imam olduğunu itiraf etti. "Arayan kişi bir erkekti. Farklı aralıklarla aranıyordum. Meğerse beni arayan mahrem imammış ve ankesörlü veya kontörlü telefonlardan arıyormuş" diyen Y., örgütün kendisini kazanmak için nabız yokladığını savundu. Şüpheli Y., 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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