Komiserlik sınav sorularını FETÖ'cü istihbaratçı polis vermiş

Emniyet teşkilatı içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'abi'leri tek tek deşifre ediliyor. Son olarak 2012'de Diyarbakır İstihbarat Şube'de görevli FETÖ üyesi polis memurlarından sorumlu olan Ali Yağdıran'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Eski istihbaratçı polis memuru olan Yağdıran hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

3 YIL BOYUNCA SORULARI VERDİ

FETÖ'cü polis memurlarına komiser yardımcılığı sınav sorularını önceden verdiği belirlenen Yağdıran'ın, bu sınava hazırlanan örgüt üyelerine 2009'dan itibaren abilik yaptığı tespit edildi. 2012'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i bizzat ziyaret ettiği belirlenen Yağdıran'ın, her ayın 15'inde himmet adı altında FETÖ'cü polislerin maaşının yüzde 5'ini topladığı öğrenildi. Yağdıran'ın Bank Asya'da da aktif hesabı olduğu ortaya çıktı.

İTİRAFÇI İFADELERİ DOĞRULADI

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Engin Y. isimli FETÖ'cü, tüm süreci doğruladı. Ali Yağdıran'ın Diyarbakır'daki sohbetleri organize ettiğini ve örgüt evinde 4 polis memuruyla 1.5 yıl boyunca kaldığını belirten Engin Y., "2012'de komiser yardımcılığı sınavına hazırlanmamız istendi. Sınava 15 gün kala izne ayrıldık. Serhat isimli bir hoca Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirerek sınav sorularını verdi" diye konuştu.

Mustafa Sait Özkan