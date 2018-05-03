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Memurlar için enflasyon zammı oluştu

2018'in ilk 4 ayında enflasyon yüzde 4,68 oldu. Temmuz'da enflasyon eğer yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memurlar enflasyon zammı alacaktı. 4 aylık enflasyon verilerine bakılırsa memurlar için enflasyon zammı oluştu.
03 Mayıs 2018 10:08
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Memurlar için enflasyon zammı oluştu

2018'in ilk 4 ayında enflasyon yüzde 4,68 oldu. Temmuz'da enflasyon eğer yüzde 4'ü aşarsa, aşan miktarda memurlar enflasyon zammı alacaktı. 4 aylık enflasyon verilerine bakılırsa memurlar için enflasyon zammı oluştu.

2017'nin ilk 6 ayında memurlar yüzde 3 zammın yanında yüzde 1,76 da enflasyon zammı almıştı. 2017'ninn ikinci 6 ayında da memurlar yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,69 enflasyon zammı almıştı.

2018'DEKİ ZAM ORANI

Toplu sözleşmeye göre, 2018 yılında öngörülen zam oranı 4+3,5'tir.

Buna karşın 2018 yılının ilk yarısında ilk 4 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 4,68'dir. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacak. 4 aylık enflasyon verilerine bakılırsa memurlar için yüzde 0,68 enflasyon zammı oluştu. Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon düşmezse, memurlar yüzde 4'ü aşan miktarda enflasyon zammı alacak.

2018'DE ENFLASYON FARKI ZAMMI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANACAK

Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanacaktır. 2017 Aralık ve 2018 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşacaktır.
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