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FETÖ sanığı eski öğretmene 9 yıl 9 ay hapis cezası

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
03 Mayıs 2018 11:04
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FETÖ sanığı eski öğretmene 9 yıl 9 ay hapis cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Çakal ve avukatı katıldı.

Sanık avukatı müvekkili hakkındaki iddiaların ByLock kullanıcısı olmak, örgütün 72 tepe yöneticisinden 4'ü ile görüşmek, kapatılan Bank Asya'ya para yatırmak ve çocuklarını örgütün okullarına göndermek olduğunu belirterek aleyhe olan iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Tutuklu sanık Çakal, 11 aydır tutuklu olduğunu, darbe girişimini lanetlediğini belirterek, "TBMM'ye bomba atanları tasvip etmem mümkün değildir. Bilseydim çocuklarımı asla o okula göndermezdim. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın sanığın Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) müdür yardımcılığı yaptığı süreçte kamu görevini kötüye kullandığı, eğitim camiası içerisinde yer alıp devlete karşı suç işlediği gerekçesiyle 9 yıl 9 aya çıkartılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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