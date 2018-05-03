|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Niğde'de kamu görevlileri dahil 8 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 2'si yakalandı
Niğde merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen sağlık memuru ile örgütün okullarında çalışan öğretmenlerin de olduğu 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Niğde, Batman, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç. ve M.R.K. gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu haber 3,525 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI