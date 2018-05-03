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Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 12 rütbeli asker tutuklandı
Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı
Ağrı merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 zanlı tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapısına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, 2 binbaşı ve 3 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 22 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ağrı merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün "askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan defalarca arandıkları tespit edilen zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Zanlılardan 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki bir zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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