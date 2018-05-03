|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Astsubay Erkek'in ailesine şehadet haberi verildi
Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.
Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu.
Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu.
Şehidin acı haberi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki ailesine verilirken, Astsubay Erkek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Bu haber 8,969 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI