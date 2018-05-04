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Muharrem İnce'den 'Biz hazırız' mesajı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği iddia edilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, twitter hesabından "Biz hazırız" notuyla bir fotoğraf paylaştı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği iddia edilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, twitter hesabından eşi Ülkü İnce, oğlu Arda İnce ve gelini İdil İnce ile çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı.
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