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28 Şubat fişlemeleri FETÖ tutuklusu hakimden çıktı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'ye yönelik operasyonları kapsamında tutuklanan eski hakim Y.K'nın bilgisayarından aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu binlerce kamu görevlisine dair fişleme dosyaları bulundu
1997-1998 dönemine ait olduğu belirlenen fişlemelerde bürokratlar siyasi görüş, dindarlık ve özel ilişkileri gibi bir çok bakımlardan fişlenmiş. Listede 3 bin 431 kişiye dair bilgiler var.
FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Kayseri Adliyesi'nde görevli, Bylock kullanıcısı eski hakim Y.K'nın bilgisayarı incelemeye alındı. Siber Şube Müdürlüğü uzmanlarınca incelenen bilgisayardan Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey bürokratlar, valiler, kaymakamlar, hakim ve savcılar hakkında özel hayatlarını ve siyasi görüşlerini içeren fişleme dosyaları bulundu.
Ebeler bile var!
Fişleme dosyalarında o dönemin en etkili ve kritik birimlerdeki bürokratlarının yanı sıra rektörler, öğretim görevlileri, Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürlerinin de isimleri var. Ayrıca devlet hastanelerinde doktorlar, ebeler ve hemşireler de diyanette görevli imamlarla birlikte fişlenenler arasında... Listede İçişleri Bakanlığı'ndan 542, Başbakanlık'tan 142, Yargı mensuplarından 111 kişi var.
Musa Kesler
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