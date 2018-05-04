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FETÖ'nün TSK yapılanmasında muvazzaf dahil 28 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerle bu askerlerden sorumlu örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde alınan ifadeler ışığında elde edilen yeni deliller ve teşhisler doğrultusunda, Tuzla Piyade Okulu'nda 2012-1016 arasında kursiyer olarak görev yapan muvazzaf subay rütbeli askerler ve bu askerlerin bağlı bulunduğu örgüt hiyerarşisinde ''öğretmen, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı" konumundaki şüphelilere ulaşıldı.
Bu çalışma sonucunda 4'ü İstanbul'da olmak üzere 21 farklı ilde aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 19 kişinin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, eski TÜBİTAK çalışanı ve 1 asker tabibin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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