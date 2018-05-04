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Tokat'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapısına operasyon: 15 gözaltı kararı
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tokat'ta 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Bir muvazzaf üsteğmen ile 10 astsubay, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen ile 2 astsubayın yanı sıra bir sivilden oluşan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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