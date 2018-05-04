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Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu
Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin cezası belli oldu. FETÖ'den yargılanan Adem Huduti 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'da görülen FETÖ/PYD ana davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Huduti, darbe kalkışması davasında Malatya'da yargılanan 76 asker arasında orgeneral rütbesi ile en yüksek rütbeli sanık olarak yargılanıyordu.
15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin askerlerin yargılandığı ana davada 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un ise beraatine karar verdi.
Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti ayrıca dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'a "darbeye teşebbüsten" beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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