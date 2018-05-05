Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010 KPSS soruşturmasında ikinci aşamaya geçildi. FETÖ'nün yargıdaki ve emniyetteki uzantıları tarafından yıllarca sümenaltı edildikten sonra soruları çalındığı gün yüzüne çıkarılan 2010 KPSS'ye ilişkin ilk etapta eğitim bilimleri alanındaki 3 bini aşkın şüpheli soruşturuldu. Neredeyse tamamı devlet kurumlarında öğretmen olarak çalışan şüphelilerin önemli bir kısmının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli olduğu anlaşıldı.

500'Ü CEZALANDIRILDI

Eğitim bilimleri alanındaki söz konusu şüphelilerin tamamı hakkındaki soruşturmalar tamamlanırken, büyük bir kısmının yargılanmaları Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yargılamaları tamamlanan yaklaşık 500 sanık ise "FETÖ yöneticisi ve üyesi olmak, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapse mahkum oldu.

YENİ DALGADA 880 ŞÜPHELİYE DAVA

Savcılık, eğitim bilimleri alanına ilişkin soruşturmayı tamamlanmasının ardından şimdi de genel yetenek ve genel kültür alanından aldıkları puanlarla devletin çeşitli kurumlarına yerleşen şüphelilere yönelik davaları açmaya başladı. Yapılan incelemede söz konusu alanlara ait soruları sınavdan önce aldığı değerlendirilen 10 bin 151 şüpheli tespit edilmişti. Bu şüphelilerden şu ana kadar 2 bin 680'inin fezlekesinin tamamlandığı, 880'inine ise dava açıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilere de en kısa zamanda davaların açılacağı ve mahkemede yargılanmalarına başlanacağı bildirildi.

2010 DAHİLER YILI OLDU!

2010 yılında genel yetenek ve genel kültür sınavlarında da kopya iddiaları gündeme gelmesine rağmen sadece eğitim bilimleri sınavı iptal oldu. Öğretmen olmak için eğitim bilimleri sınavına giren ve 'büyük başarıya' imza atan adayların birçoğu ikinci sınava girmeyerek, genel yetenek ve genel kültür alanından aldıkları puanla kamuda düz memur olmayı tercih etti. Öte yandan, FETÖ'nün diğer yıllarda da soruları çaldığı yapılan soruşturmalarla ortaya çıkarıldı. Ancak 2010 KPSS, FETÖ'nün en büyük soru hırsızlığı olarak tarihe geçti. Nitekim bu durum, bilirkişilerce yapılan analiz çalışmasına da yansıdı. Buna göre, genel yetenek alanında, 2009'da 6, 2011'de 46, 2012'de 11 kişi 60 sorunun tamamına doğru yanıt verirken, 2010 yılında bu sayının bin 28 olduğu anlaşıldı. Aynı şekilde de genel kültür sınavında 2008, 2009, 2011 ve 2012 yılında 60 sorunun tamamına doğru yanıt veren olmazken, 2010 yılında 5 kişi 60 sorunun tamamına doğru yanıt vermiş. Yine aynı alanda diğer yıllarda 50 ve üzeri soruya doğru yanıt veren aday sayısı 2010 yılında hiç olmadığı kadar artarak 57 bin 896 oldu.

Osman Özgan