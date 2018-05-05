1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda

Cumhuriyet tarihinin en büyük soru hırsızlığı olarak nitelendirilen 2010 KPSS soruşturmasında hesap verme sırası genel yetenek ve genel kültür testlerinden aldıkları puanlarla devlet kurumlarına sızan 'dahi'lere geldi. Savcılık, soruşturmada şüpheli olarak yer alan 10 bin 151 kişiden 880'i hakkında dava açtı
05 Mayıs 2018 08:25
Yazdır
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010 KPSS soruşturmasında ikinci aşamaya geçildi. FETÖ'nün yargıdaki ve emniyetteki uzantıları tarafından yıllarca sümenaltı edildikten sonra soruları çalındığı gün yüzüne çıkarılan 2010 KPSS'ye ilişkin ilk etapta eğitim bilimleri alanındaki 3 bini aşkın şüpheli soruşturuldu. Neredeyse tamamı devlet kurumlarında öğretmen olarak çalışan şüphelilerin önemli bir kısmının FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli olduğu anlaşıldı.

500'Ü CEZALANDIRILDI

Eğitim bilimleri alanındaki söz konusu şüphelilerin tamamı hakkındaki soruşturmalar tamamlanırken, büyük bir kısmının yargılanmaları Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yargılamaları tamamlanan yaklaşık 500 sanık ise "FETÖ yöneticisi ve üyesi olmak, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapse mahkum oldu.

YENİ DALGADA 880 ŞÜPHELİYE DAVA

Savcılık, eğitim bilimleri alanına ilişkin soruşturmayı tamamlanmasının ardından şimdi de genel yetenek ve genel kültür alanından aldıkları puanlarla devletin çeşitli kurumlarına yerleşen şüphelilere yönelik davaları açmaya başladı. Yapılan incelemede söz konusu alanlara ait soruları sınavdan önce aldığı değerlendirilen 10 bin 151 şüpheli tespit edilmişti. Bu şüphelilerden şu ana kadar 2 bin 680'inin fezlekesinin tamamlandığı, 880'inine ise dava açıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilere de en kısa zamanda davaların açılacağı ve mahkemede yargılanmalarına başlanacağı bildirildi.

2010 DAHİLER YILI OLDU!

2010 yılında genel yetenek ve genel kültür sınavlarında da kopya iddiaları gündeme gelmesine rağmen sadece eğitim bilimleri sınavı iptal oldu. Öğretmen olmak için eğitim bilimleri sınavına giren ve 'büyük başarıya' imza atan adayların birçoğu ikinci sınava girmeyerek, genel yetenek ve genel kültür alanından aldıkları puanla kamuda düz memur olmayı tercih etti. Öte yandan, FETÖ'nün diğer yıllarda da soruları çaldığı yapılan soruşturmalarla ortaya çıkarıldı. Ancak 2010 KPSS, FETÖ'nün en büyük soru hırsızlığı olarak tarihe geçti. Nitekim bu durum, bilirkişilerce yapılan analiz çalışmasına da yansıdı. Buna göre, genel yetenek alanında, 2009'da 6, 2011'de 46, 2012'de 11 kişi 60 sorunun tamamına doğru yanıt verirken, 2010 yılında bu sayının bin 28 olduğu anlaşıldı. Aynı şekilde de genel kültür sınavında 2008, 2009, 2011 ve 2012 yılında 60 sorunun tamamına doğru yanıt veren olmazken, 2010 yılında 5 kişi 60 sorunun tamamına doğru yanıt vermiş. Yine aynı alanda diğer yıllarda 50 ve üzeri soruya doğru yanıt veren aday sayısı 2010 yılında hiç olmadığı kadar artarak 57 bin 896 oldu.

Osman Özgan
Yeni Şafak
Bu haber 12,236 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da FETÖ soruşturmasında
05 Mayıs 2018 11:24		 Balıkesir'de FETÖ'den aranan zanlı tutuklandı
05 Mayıs 2018 10:10
Giresun'da FETÖ Operasyonu: 27 zanlıdan 3'ü tutuklandı
05 Mayıs 2018 00:04		 Kilis'te FETÖ'den 7 polis tutuklandı
04 Mayıs 2018 23:11
12 asker FETÖ itirafçısı oldu
04 Mayıs 2018 23:09		 Zırhlı Birlikler Okulu darbe davasında ara karar
04 Mayıs 2018 23:08
FETÖ'cü komutan Vatandaşların şehit edilmesine seyirci kalmış
04 Mayıs 2018 22:22		 Van'da terör operasyonu: 14 zanlıdan 10'u tutuklandı
04 Mayıs 2018 22:09
Afrika'da 17/25 FETÖ kumpası
04 Mayıs 2018 22:02		 Manisa'da 1 işadamı FETÖ'den tutuklandı
04 Mayıs 2018 21:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK bin 220 personel alacak
AK Parti'de büyük değişim: Vekillerin yarısı liste dışı
Tapu harcırahında indirim, kreş desteğine artış
İttifakta gecikmenin nedeni SP'nin 'üslup' itirazı
Hesap verme sırası genel yetenek, genel kültür ile sızanlarda
YTB Başkanı görevden alındı
İzne gelen asker genç kızı sokak ortasında öldürdü
Son 15 yılda kamu yönetimi yeniden yazıldı
İkramiye ile emekli aylığı 166 TL artar
Adliyede star ile selfie kuyruğu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlık 1
2017-2018 sezonu şampiyonluk yarışı 3
ikili averaj 1
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
06.05.2018 fenerbahçe vs bursaspor maçı 1
bilgi 1
şenol güneş 2
sarunas jasikevicius 1
yere düşmek 3
yalancıktan 2
SON İLANLAR
KYK, 464 personel alacak
KYK 756 yurt yönetim memuru alacak
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
PTT, 5 bin personel almak için ilana çıktı
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam