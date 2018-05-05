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Balıkesir'de FETÖ'den aranan zanlı tutuklandı
"Terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan A.A, Eroğlan Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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