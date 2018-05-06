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İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı

İzmir'de FETÖ zanlılarının saklanmak için kullandıkları "gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi. 188 adrese yapılan baskında aralarında yöneticilerin de olduğu 72 kişi gözaltına alındı
06 Mayıs 2018 07:30
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İzmir'de 'gaybubet evi' operasyonu: 72 gözaltı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.

MİT, terörle mücadele, istihbarat ve mali şube ekipleri 3 grubun faaliyete devam ettiğini belirleyince harekete geçildi.

Zanlıların saklanmak için kullandığı, gaygubet evleri olarak bilinen 118 adrese baskın yapıldı. Zanlılar delilleri karartmak için cep telefonlarını dışarı fırlattı.

SÖZDE YÖNETİCİLER DE ARALARINDA

Baskında FETÖ'nün il sorumluları, Karadeniz eski bölge imamı, emniyet ve orduya sızmış örgüt üyelerinin de bulunduğu 72 kişi yakalandı.

Şüphelilerin cezaevinde yatan FETÖ sanıkları ile yakınlarına para topladıkları, yine bu paralarla gaybubet evlerinin kiraları ödedikleri belirlendi.

33 ÇOCUK KURTARILDI

Yaşları 12 ile 18 arasında değişen çocukların kaldığı 2 ev de ortaya çıkarıldı. 33 çocuk kurtarıldı.

GİZLİ BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda gizli belgeler de bulundu. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

NTV
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