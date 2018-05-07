1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında polis müdürü, doktor, eczacı ve mühendislerin de bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Zanlılardan 16'sı gözaltına alındı
07 Mayıs 2018 10:27
Yazdır
FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Polisin diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haber 14,892 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BBP lideri Destici: 'Cumhur ittifakı'nda ismimizin olmaması bizim kararımız
07 Mayıs 2018 12:00		 İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha
07 Mayıs 2018 11:44
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
07 Mayıs 2018 11:11		 Bakan Arslan: Yerli yemek kartı hayatı kolaylaştıracak
07 Mayıs 2018 11:11
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya tepki
07 Mayıs 2018 11:04		 Bakan Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim tepkisi: Barbarlık ve sapkınlıktır
07 Mayıs 2018 09:05
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
07 Mayıs 2018 09:05		 Temayüller bitti, sıra mülakatta
07 Mayıs 2018 08:30
CHP, seçim çalışmaları için 3 koldan sahaya inecek
07 Mayıs 2018 08:10		 CHP kamuda gerçekten liyakat peşinde mi?
07 Mayıs 2018 08:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Detay Maxinet'e operasyon... Çaycı dahi gözaltında
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı
İYİ Parti standına saldırıda 8 gözaltı
MEB, yönetici atamada, kendi çıkardığı yönetmeliğe uymuyor
AK Parti'nin anketinde tek başına meclis çoğunluğu sağlanmıyor
CHP kamuda gerçekten liyakat peşinde mi?
Köstebek polisin verdiği tüyo kendini yaktı
Maliye: Paket doğrudan 30 milyon vatandaşı sevindirdi
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
darılmak 2
05.05.2018 fenerbahce doğuş vs beşiktaş sompo japan maçı 1
bu gün dünden daha güzelsin 1
telefon tavsiyesi 3
sona gelmek 3
enkaz devralmak 2
mazisi olmayan adam 3
kategorize etmek 3
tartmak 2
meral akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması 1
SON İLANLAR
Konya Hadim SYDV Personel Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alım İlanı
ÖSYM'den Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınav Duyurusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam