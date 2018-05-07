|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'den aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 52 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında polis müdürü, doktor, eczacı ve mühendislerin de bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Zanlılardan 16'sı gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Polisin diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.
Bu haber 14,892 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI