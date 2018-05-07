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Mahkeme, Adalet eski müsteşarı ile eşinin davasını birleştirilsin istedi
Mahkeme, Birol Erdem'i yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinden, iki davanın birleştirilmesi için muvafakat istenmesine karar verdi
ANKA Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmasına devam edildi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Erdem'in avukatları ve dolandırıldığını öne süren müdahil Şengül Tuncal katıldı. Sanık Gülümser Erdem ise duruşmada hazır bulunmadı.
Sanık avukatlarından Hayrettin Küçüksoy, müvekkiline yöneltilen suçlamalarla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan Birol Erdem'e yöneltilenlerin benzer olduğunu ifade ederek, dosyanın görevsizlik kararıyla Yargıtaya gönderilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, davayla Birol Erdem'in yargılandığı dava arasında şahsi ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle, davaların birleştirilmesi için Yargıtay 9. Ceza Dairesinden muvafakat istenmesine karar verdi.
Erdem hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
Gülümser Erdem, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.
Birol Erdem hakkında da "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Mahkeme ise Erdem'e, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" üyeliği dönemine ilişkin suçlamalar yöneltildiğine hükmetmiş, kurul üyelerinin kanunen Yargıtayda yargılanacağı gerekçesiyle "görevsizlik" kararıyla dosyayı Yargıtay 9. Ceza Dairesine göndermişti.
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