|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Tokat'ta FETÖ şüphelisi iki astsubay gözaltına alındı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki astsubay gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat 48. Piyade Eğitim Alayı'nda görevli astsubay A.D ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aynı alayda görevli astsubay İ.E'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan A.D, işlemlerinin ardından Diyarbakır'dan gelen ekibe, İ.E ise Mardin'den gelen ekibe teslim edildi.
Bu haber 3,633 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI