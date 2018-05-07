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20'si tutuklu 427 sanığın yargılanmasına devam edildi

Aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral tutuksuz sanık Baysar'ın da bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılanmasına Adana'da devam edildi
07 Mayıs 2018 19:03
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20'si tutuklu 427 sanığın yargılanmasına devam edildi

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya tutuklu 8 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Kadir Acar'ın savunması alındı.

Sanık Acar, Cumhuriyet Savcısının mütalaasını kabul etmediğini ve olay tarihinde Çakırsöğüt Jandarma Tugayında nöbetçi amir olduğunu söyledi.

İddia edildiği gibi 15 Temmuz gecesi taburların hazırlanmasında herhangi bir katkısının ve görevinin bulunmadığını savunan Acar, şöyle devam etti:

"Hakkımda ifade veren harp okulundan arkadaşım olan M.K'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Bu kişiyle husumetimiz bulunmaktadır. ByLock kullandığım yönündeki iddiaları reddediyorum. Ben telefonuma sözlük programı ve müzik programları indirdim. Bu şekilde mor beyin uygulamasında olduğu gibi iradem dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğimi düşünüyorum. Ben 2009-2014 yılları arasında Mersin İl Jandarma Komutanlığında istihbarat şubede terör olaylarına bakmaktaydım. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen dosyada hakkımda yakalama kararı çıkarıldığını öğrendim. Orada da yine FETÖ örgütü çerçevesinde başkası adına kayıtlı bir hat kullandığım iddia edilmektedir. Ben böyle bir hat kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı yarına ertelendi.
Anadolu Ajansı
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