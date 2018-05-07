95'i tutuklu 159 sanık hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada savunması alınan tutuklu sanıklardan olay tarihinde Hava Harp Okulu'nda görevli sözleşmeli er Erol Hergül, 15 Temmuz'da koğuşunda uyurken 22.00 sıralarında içtima için kaldırıldığını anlattı.

Askeri otobüsle havalimanına götürüldüklerini söyleyen sanık Hergül, "VİP bölgesinde albay Yusuf Özdemir bir konuşma yapmıştı, ben sadece 'Bugün teröristlere haddini bildireceğiz' dediğini duydum. Havalimanında ise 'Burada canlı bomba var, bombayı bulun' dedi. Bunun üzerine araçları aramaya başladık. Ben kimseyi zorla alkoymadım, polis memurlarının da silahını almadım. Bir süre sonra vatandaşlar bizim bulunduğumuz yere gelip, anlamadığımız bir şekilde bize tepki gösteriyordu. Başımızda hiç rütbeli kalmamıştı. Birkaç el ateş sesi duydum ama kimin ateş ettiğini görmedim. Yanımıza iki motosikletli polis geldi. Onlara durumumuzu anlattım. Terör eylemine karşı emniyet almak için orada olduğumuzu söyledim. Polisler, 'Öyle bir şey yok, komutanlarınız sizi kandırmış.' dediler. Geldiğimiz araçla bölüğümüze geri döndük. Silahımı hiç kullanmadım." dedi.

Durumaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.