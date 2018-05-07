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Generali alıkoyduğu görüntülerini inkar etti

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada savunma yapan sanık eski yüzbaşı Ökmen, Tümgeneral Gençtürk'ü götürdükleri Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri inkar etti.
07 Mayıs 2018 20:08
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Generali alıkoyduğu görüntülerini inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Personel Başkanı emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü derdest eden ekipte yer alan eski yüzbaşı Abdurrahman Ökmen savunma yaptı.

Tümgeneral Gençtürk'ü götürdükleri Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri izleyen Ökmen, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Savunmasında, suç tarihinde KKK Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanlığında ikmal yüzbaşı rütbesiyle görevli olduğunu belirten Ökmen, 15 Temmuz'da saat 18.00 sularında eşi ve kayınbabasını Malatya'ya uğurladığını, ardından biriken işlerini tamamlamak üzere tekrar mesaiye döndüğünü söyledi.

Nizamiyeden girerken görevli askerlerin tatbikattan bahsettiğini ve kamuflaj giyilmesinin istendiğini dile getiren Ökmen, şunları kaydetti:

"Odama çıkarken koridorda Merkez Komutanlığında görevli olduğunu değerlendirdiğim yarbay veya albay rütbesinde tanımadığım bir askerle karşılaştım. Bana FETÖ'cülere operasyon düzenlendiğini, Tümgeneral Gençtürk'ü FETÖ'cü olduğu için derdest ettiklerini söyledi. Benden Gençtürk'e refakat etmemi istedi. Binanın önünde siyah bir araç bekliyordu. Merkez Komutanlığından olduğunu değerlendirdiğim kişi, aracın önüne oturdu. Personel başkanıyla ben arkaya oturdum. Personel başkanı hiç tepki vermiyordu. Bunu suçluluk psikolojisine bağladım. Çok şaşkındım. Hiçbir muhakeme imkanı bulmadan yola çıktık. Daha önce Fetösavar adlı internet sitesinde Gençtürk'ün FETÖ'cü olduğuna dair iddialar vardı. Hiç tepki vermemesi, iddianın doğru olduğu ve kendisinin gözaltına alındığı yönündeki düşüncemi güçlendirdi. Yolda yarbay veya albay rütbesindeki kişi bana Akıncı'yı bilip bilmediğimi sordu, bilmediğimi söyledim. Yaklaşık bir saat sonra karanlık bir nizamiyede durduk. Öndeki kişi nizamiyedeki görevlilerle konuştu. Bizi içeri aldılar. Bir aracın kılavuzluğunda üsse girip bir binaya yaklaştık. Yarbay veya albay rütbesindeki askerle personel başkanı binaya girdiler. Ben dışarıda kaldım."

Bir süre sonra rütbeleri sökülü bir havacının yönlendirmesiyle başka bir binaya geçtiklerini belirten Ökmen, sabaha kadar burada beklediklerini, sabah saatlerinde bir minibüsle karargaha götürüldüklerini anlattı.

Darbe girişimini burada öğrendiği savunan Ökmen, "Farklı birimlerden subayların olduğu bir salona götürüldük. Burada bize darbe girişimi olduğu, askeri savcıların geleceği söylendi. Bir süre sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındık." dedi.

"Yaptığım iş refakattan ibarettir"

Ökmen, Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü makam odasında derdest ettikleri ve kendisinin Gençtürk'ün ellerini bağladığı yönündeki iddiayı kabul etmediğini ifade ederek, "Koridorda karşılaştığımızda Gençtürk derdest edilmişti. Ben makam odasına girmedim, derdest etme işlemine dahil olmadım. Odama giderken karşılaştım ve emirle olaya dahil edildim. Yaptığım iş refakattan ibarettir. Zaten görüntüler ortaya çıktıktan sonra Gençtürk, ellerini bağladığım yönündeki ifadesinden vazgeçti. Ben bu olayın planlanmış bir parçası olsam kendisini makamında tutuklamaya çalışanlarla birlikte içeri girip bu eyleme iştirak etmem gerekmez mi?" diye konuştu.

Emekli Tümgeneral Gençtürk'ün elinin bağlı olduğunu araca bindirilene kadar görmediğini öne süren Ökmen, Akıncı Üssü'ne giderken darbe girişiminden haberdar olduğu yönündeki beyanını reddetti.

Çapraz sorguda, tutuklu nakli gibi bir görevi olmadığı halde tanımadığı bir kişinin emriyle derdest edilen amirini Akıncı Üssü'ne götürmesinin nedeni sorulan Ökmen, "Olay çok hızlı gelişti. Muhakeme edemeden kendimi olayın içinde buldum. Orada eli silahlı biri FETÖ'cüler Merkez Komutanlığına götürülecek diyor. Komutlara uyma ihtiyacı hissediyorsunuz. Kime ne diyebilirim, akşamın o saatinde kimi bulabilirim?" dedi.

"FETÖ'cü olduğu için derdest ettiğiniz birini neden Akıncı Üssü'ne götürdünüz? Akıncı Üssü'nde bir yargılama yapılacağı bilgisini nereden aldınız?" sorusuna karşılık Ökmen, Merkez Komutanlığına gittiklerini sandığını, Akıncı Üssü'ne gittiklerini bilmediğini söyledi.

Ökmen'in çapraz sorgusunun ardından duruşmaya ara verildi.
Anadolu Ajansı
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