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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklandı.
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 'terör örgütü FETÖ'ye üye olmak' suçundan yakalama kararı olan ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Fatih K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bir süredir takip ettikleri Fatih K.'yı Eskişehir merkezde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.
Yapılan aramada üzerinden sahte nüfus cüzdanı çıkan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Fatih K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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