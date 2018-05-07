İtirafçı astsubay: FETÖ'de gizlilik esastı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatı Samet Genç de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı, AK Parti Kocaeli İl ve Kandıra İlçe Gençlik Kolları Üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

Mahkeme heyeti, gelen evrakların tutanak altına alınmasının ardından, sanık ve tanıkların avukatlarının duruşmaya gelmemesi üzerine, duruşmayı öğleden sonraya erteledi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen duruşmada, darbe girişiminde, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Ş.T, tanık olarak dinlenildi.

FETÖ üyeliğinden hakkında soruşturma açıldığını belirten Ş.T, kaçan darbeci amirallerin İstanbul'a götürülmesinde otomobiliyle artçı olarak görev aldığı iddia edilen "mahrem abi" konumunda olduğu değerlendirilen, meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklu sanık Mehmet Sarı'yı, emniyette fotoğrafından teşhis ettiğini ve kendisini "Serhat" kod adıyla tanıdığını söyledi.

"Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuyorduk"

Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na tayin olduğu 2009 yılında, İstanbul'dan "Hamza" kod adlı kişinin, kendisini Mehmet Sarı ile tanıştırdığını anlatan Ş.T, "Bana 'Bundan sonra sohbet abin bu kişidir.' dedi. Mehmet Sarı ile ayda bir İzmit ilçesinde bir evde buluşuyor, dini ve Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuyorduk. Donanma Komutanlığı'nda cami olmadığı için dini ihtiyacımı burada gideriyordum. Ben, o zamanlar cemaat olarak bilinen bu yapıda dini amaçlı bulundum. Terör örgütü olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Mehmet Sarı'nın kendisine darbe ile ilgili bir şey söylemediğini, görevli olduğu Donanma Komutanlığı'ndaki işleyiş ve personel hakkında bir bilgi talebinde bulunmadığını aktaran Ş.T, "Bu yapıda kimse kimseyi fazla tanımazdı. Gizlilik vardı. Bizi sohbet olduğunda genelde cep telefonundan arıyorlardı. Sonra sabit hatlardan görüşmeye başladılar. Mehmet Sarı bizi 'Orhan' kod isimli abiye devretti. Ben devletime yardımcı olmak için tüm bildiklerimi anlattım. Benim de bir suçum varsa boynumuz kıldan incedir. Cezam neyse çekmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Tanık Ş.T, sanık Mehmet Sarı'ya ayda 50-300 lira arasında himmet verdiğini belirterek, "Bu yapının içinde bazı arkadaşlar 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmişlerse, bu bizi üzmüştür. Eğer Mehmet Sarı, darbe girişimine katıldıysa, suç işlediyse cezasını çeksin." dedi.

Sanık Mehmet Sarı ise tanık Ş.T'yi tanımadığını ileri sürdü.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.