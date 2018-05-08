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Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu ifade edilen Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı
İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu ifade edilen Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
Bugün Yeni Şafak ve Star, Çoraklık'ın FETÖ propoganası yaptığı iddiasını gazetelerinin birinci sayfalarına taşımıştı.
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