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FETÖ operasyonunda 7'si muvuzzaf 9 kişiye gözaltı
Operasyonda, 7'si muvazzaf astsubay 9 kişi gözaltına alındı
Tunceli merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf, 2 ihraç edilmiş astsubay olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 8'i muvazzaf ve 2 ihraç olmak üzere 10 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik Tunceli merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında 7 muvazzaf, 2'si ise ihraç edilmiş astsubay gözaltına alındı. Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Yakalanan zanlılar Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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