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FETÖ'den yargılanan eski kaymakama 7 yıl hapis
Eski Kurşunlu Kaymakamı Eryiğit'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Eski Kurşunlu Kaymakamı Hasan Hüseyin Eryiğit, hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eryiğit, yakınları ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasını yapan Eryiğit, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Eryiğit'in avukatı da müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.
Son sözü sorulan Eryiğit, "Suçsuzum, örgütle bağlantım yoktur, beraatımı istiyorum." dedi.
Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetle yaptığı müzakerenin ardından, Eryiğit'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Sanık Eryiğit, 23 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığınca OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ aidiyeti, iltisaki ve irtibatı olabileceği değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılmıştı.
Zafer Fatih Beyaz
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