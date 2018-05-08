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FETÖ tutuklusu askeri personelden ilginç savunma
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan askeri personel tahliye edildi.
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan askeri personel tahliye edildi.
Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Mehmet G. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan sanık, "Ben çevremde Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlerken birasını yudumlayan biri olarak biliniyorum. Ayrıca mesleğe başlamadan önce de barmendim ve Türk Sanat Müziği, pop şarkılar söylüyorum. Kur'an okuyan ve namaz kılan biri değilim. Cemaat toplantılarına da hiç katılmadım" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet G. hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutukluluk süresi göz önünde bulundurulan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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