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Denizli'de gözaltına alınan 5 öğretmen serbest bırakıldı
Acıpayam'da örgütün "eğitim yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı serbest bırakıldı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü savcılıktan 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.K, A.Ö, C.A. ve Z.A. ile R.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.Ö, Z.A. ve R.Ç. savcılıktan, Ş.K. ve C.A, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "eğitim yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında dün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 5 zanlı gözaltına alınmıştı.
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