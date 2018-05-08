8'i tutuklu 10 eski memur hakim karşısına çıktı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Müdai Kaplan, hakkında suçlamayla MASAK raporu arasında çelişki bulunduğunu savunarak "20 ayın üzerinde tutukluyum. Dosyanın ulaştığı aşama nazara alındığında bütün deliller toplanmıştır. Benim tahliye edilmem dosyada hiçbir şeyi değiştirmez. Cezaevinde iki yıl yattım. Tutuklu kaldığım süre dikkate alınırsa hakkımda verilecek hüküm, alacağım cezayı karşılamaktadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Maskan da ByLock içeriklerinin çelişkili olduğunu, kesin bir delil olmadığını öne sürerek, "Bank Asya ile iligili olarak 2004'te hesap açtırdım, iki katılım hesabım ve bir altın hesabım vardı. Katılım hesaplarını 30 Kasım 2013'te kapattırdım. Altın hesabı dövize çevrildi. 27 yıl Hazine avukatı olarak çalıştım. Örgüt lehine herhangi bir faaliyetim olmadı. 10 binin üzerinde dosya takip ettim. Hiçbir soruşturmaya uğramadım. Terörist değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

Denizli'de, FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 8'i tutuklu 10 sanık, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.