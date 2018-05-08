Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'nde salonunda görülen duruşmaya 13 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sedat Doğanarslan'ın savunması alındı.

Suçlamaları kabul etmediğini ve 15 Temmuz gecesi darbe girişimine ilişkin kimseyle konuşmadığını öne süren Doğanarslan, dönemin tugay komutanı Ali Osman Gürcan tarafından kendisine bir görev verilmediğini iddia etti.

Gürcan'ın odasına üçüncü tabur komutanı Murat Yıldırım tarafından telefonla aranarak çağrıldığını ifade eden Doğanarslan, "TRT spikeri darbe bildirisi okurken alkışlamadım. Darbe lehine hiçbir eylemim yoktur. Böyle bir heves içerisine girmedim. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Bu hain örgütü ve hain darbe girişimini lanetliyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Rütbeli birisi olarak o gece darbe girişimi olduğunu öğrenince tam teçhizatlı hazır bekleyen birinci ve ikinci tabura neden dağılın demedin? Böyle bir emir verebilirdin. " demesi üzerine, Doğanarslan taburların ne amaçla yola çıktığını bilmediğini savundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Kerem Salkal ise Ankara'ya gidileceği yönünde bilgi sahibi olmadığını ve aleyhinde ifade veren şahısların beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Sıkıyönetim emirlerini görmediğini öne süren Salkal, şöyle devam etti:

"Ben iddianamede belirtildiği üzere cebir ve tehdit yanlısı sözler etmedim. Benim darbeyi öğrendiğim zaman dilimi gece 02.30'dur. Darbenin içerisinde yer almadım. Kurmaylık sınavına dört defa girdim ve mülakatta başarısız oldum. Ben o gece tugay dışarısına çıkmadım. FETÖ/PDY terör örgütüyle alakam irtibatım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.