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Kayseri'deki FETÖ davasında karar

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 4 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
08 Mayıs 2018 22:11
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Kayseri'deki FETÖ davasında karar

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında açılan davada yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar iş adamı Mustafa Cindoruk, eski öğretmen Davut Ece, Fatih Şık ve servis şoförü Ahmet İnaç ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Cindoruk, sadece Allah rızası için bu örgütün içinde yer aldığını ve oturmalarına gittiğini savundu.

Örgütün niyetini anladıktan sonra oturmalardan uzaklaşmaya başladığını öne süren Cindoruk, "2014'ün 3 ya da 4. ayında oturmaları tamamen bıraktım. Bank Asya'ya para yatırmamı, sosyal medyadan paylaşım yapmamı ve adliye önündeki eylemlere katılmamı istediler. Bunların hiçbirini yapmadım. Bildiğim her şeyi anlattım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Fatih Şık da etkin pişmanlıkta bulunup bildiklerini anlattığını ifade ederken, diğer sanıklar ise haklarındaki iddiaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Ece'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Şık'a 3 yıl 9 ay, İnaç'a "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay ve etkin pişmanlığı kabul edilen Cindoruk'a da aynı suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Heyet, Cindoruk'a verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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