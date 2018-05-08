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26'sı tutuklu 115 sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'de terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 26'sı tutuklu 115 sanığın yargılandığı davaya devam edildi
08 Mayıs 2018 22:41
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26'sı tutuklu 115 sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesi'ndeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan 26'sı tutuklu 115 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıklardan eski rektör yardımcısı Hasan Kaplan, hakkında hiçbir suç unsuru bulunmadığını öne sürerek, sanık ve tanık ifadelerinde kendisinin örgüt üyeliği ile ilgili somut bir beyanın olmadığını savundu.

Kendisinin yurt dışında görevlendirilmesinin kumpas olarak kullanıldığını iddia eden Kaplan, "Hakkımdaki suçlamayla ilgili maddi ve manevi bir unsur yoktur. Zanna dayalı hüküm verilemez. Asılsız beyanlarla suç isnat edilmiştir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan eski PAÜ Tavas Meslek Yüksekokulu Müdürü Kudret Gezer de üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyorum. Çoğunlukla il imamları yöneticilikten yargılanıyor. Hiçbir davada bu kadar yönetici yok. Somut ve kesin delil olmayan iddialarla suçlanıyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile üniversiteden ihraç edilen öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 115 sanık "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.
Anadolu Ajansı
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