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Erdoğan'ın sözleri sonrasında, sosyal medya karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri sonrasında, sosyal medya Tamam ve Devam kelimeleriyle kaynıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri sonrasında, sosyal medya Tamam ve Devam kelimeleriyle kaynıyor.
Erdoğan'ın karşısındaki 4 aday, İnce, Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş sosyal medya hesaplarından "Tamam" dedi.
Erdoğan'ı sevenler ise sosyal medyada "Devam" tagıyla, "FETÖ'ye mücadeleye devam", "Türkiye'yi şahlandırmaya Devam" cümleleriyle paylaşımda bulunuyor.
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