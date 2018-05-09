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Eski öğretmene FETÖ'den 11 yıl hapis cezası
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Bülent Akgül ile avukatı katıldı.
Akgül, son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptı
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