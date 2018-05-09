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Gümrük Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'ndan 18 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı
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