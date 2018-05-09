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Başkent'te Jandarma'da ankesör soruşturmasında 26 subay tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatı oldukları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27 Nisan tarihinde gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatı oldukları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27 Nisan tarihinde gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanmayan şüphelilerden 9 binbaşı, 17 yüzbaşı olmak üzere toplam 26 şüpheli tutuklandı.
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