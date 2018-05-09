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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Şanlıurfa hakimi Onur Göksu ile avukatı katıldı.
Sanık Göksu, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını indirmedim, kullanmadım. YARSAV üyeliğimin örgütle ilgisi yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." dedi.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün yargıdaki etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetleri olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
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