Denizli'de FETÖ'nün avukat yapılanması davasında karar

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2014'te bağımsız aday olan Muhammed İkbal Çil ile Eksen Hukuk Derneği üyelerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında açılan davada, 8 sanığa 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Yusuf Yılmaz, Özcan Aksoy, Emre Karcı, Mustafa Maskan, Muhammed İkbal Çil, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan, Muammer Güler, tutuksuz sanıklar Ersan Teke ve Kadir Kurucu ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlanan Hüdayi Kayhan, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek, suç unsuru olan herhangi bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 2014'te Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan Muhammed İkbal Çil, Muammer Güler ve Özcan Aksoy'a 7 yıl 6'şar ay, Emre Karcı, Yusuf Yılmaz, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan ve Mustafa Maskan'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan Ersan Teke ve Kadir Kurucu'nun beraatine hükmeden mahkeme heyeti, Emre Karcı, Yusuf Yılmaz, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan ve Mustafa Maskan'ın tutuklu kaldıkları süreleri dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerini kararlaştırdı.

Denizli'de FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 8'i tutuklu 10 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.