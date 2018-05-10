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Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasından 7 kişiye gözaltı
İzmir ve Bursa cumhuriyet başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Bursa cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, açığa alınan 5 astsubay ile askeri okuldan atılan 2 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir ve Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.
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