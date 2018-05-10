|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
4 avukat ve 1 ihraç hakime FETÖ'den gözaltı kararı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da ikamet ettiği bildirilen 1'i ihraç hakim ve 4'ü avukat olmak üzere 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ mahrem hakim savcı çalışma evlerine yönelik soruşturması kapsamında 1 ihraç hakim ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da ikamet eden şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerinin çalışma başlattığı kaydedildi.
Bu haber 3,089 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI