1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir

Yeni torba yasa hazırlığı... Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir
10 Mayıs 2018 13:29
Yazdır
Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere hükümet yeni bir torba yasa üzerinde çalışıyor.

Torba yasada, yaşa takılan emeklilere de bir müjde verilebileceği ifade ediliyor

Ayrıntıların tarafımıza ulaşması halinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 13,708 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
10 Mayıs 2018 13:23		 10 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
10 Mayıs 2018 13:20
Bakan Zeybekçi: Durmak yok hizmete devam
10 Mayıs 2018 12:59		 Yurt dışında oy verme saatleri 09.00-21.00 olarak düzenlendi
10 Mayıs 2018 12:55
Erdoğan ile Destici görüşmesi sona erdi
10 Mayıs 2018 12:52		 'FETÖ'cü damat'a tanına hak, Demirtaş'a da tanınmalı'
10 Mayıs 2018 12:25
'Türkiye'yi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız'
10 Mayıs 2018 12:21		 Afrin'de büyük kahramanlık gösteren uzman erbaşlar kadro bekliyor
10 Mayıs 2018 12:00
Bakan Arslan: 26 ilde 10 bin gören göz cihazı dağıttık
10 Mayıs 2018 11:56		 İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
10 Mayıs 2018 11:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS başvuruları başladı... ÖSYM ilk açıklamayı yaptı
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına çekti
Kamuda yaz dönemi kıyafet uygulaması başlıyor
Engelli okulunda korkunç olay WhatsApp grubundan çıktı
15 ilde FETÖ'den 91 muvazzaf askere gözaltı
KPSS başvuruları bugün başlıyor
İyi Parti'ye geçen 15 vekil, CHP'ye geri döndü
Twitter raporuna göre o twitler yurtdışından
En yaşlı Cumhurbaşkanı adayı kim?
Vatandaş akaryakıta zammı, istasyondan öğrenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24 haziran genel seçimleri 2
devlete olan borçlarını zamanında ödeyen insan 1
bizim derdimiz devri sabık yaratmak değil 1
luis neto 1
önüne gelene homurdanan araç şoförü 1
yök'ün fransızca bölümlerine kısıtlama getirmesi 1
gram altın 4
neden 3
ziraat bankası'nın konut kredisi faizini 0,98 e çekmesi 1
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Danışman Alım İlanı
Söğüt Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Akdeniz Üniversitesi 8 Akademik Personel Alacak
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam