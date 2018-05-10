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Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir
Yeni torba yasa hazırlığı... Yaşa takılan emekliye müjde gelebilir
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere hükümet yeni bir torba yasa üzerinde çalışıyor.
Torba yasada, yaşa takılan emeklilere de bir müjde verilebileceği ifade ediliyor
Ayrıntıların tarafımıza ulaşması halinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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