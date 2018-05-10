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FETÖ operasyonunda 11 askeri personele gözaltı
Kırklareli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 askeri personel gözaltına alındı
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 üsteğmen, 8 astsubay olmak üzere 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli, Hatay, Kilis, Samsun ve İzmir'de düzenledikleri operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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