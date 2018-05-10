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Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı
10 Mayıs 2018 16:19
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Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, örgütün kapatılan kurumunda çalışan Sümeyra N.O. ile eşi Sadık O, meslekten ihraç edilen araştırma görevlisi Sibel E, iş güvenliği uzmanı Hüseyin A, meslekten ihraç edilen öğretmen Musa B, esnaf Emre O. ve Can T. yakalandı.

Zanlılar emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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