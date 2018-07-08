|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
148 kamu personeli, 701 sayılı KHK ile göreve iade edildi
701 sayılı ihraç ve iade KHK'sı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
701 sayılı ihraç ve iade KHK'sı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yayımlanan KHK'nın 2 ve 3 sayılı cetvellerinde yer alan personel, KHK ile görevine iade edildi.
İşte Kurumsal bazda sayılar:
2 SAYILI LİSTESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı: 30
3 SAYILI LİSTE
Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 8
Bu haber 158,654 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI